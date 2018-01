Empresa mostra solução de senhas para celulares em Hannover A InfoSERVER mostrou na Cebit de Hannover a solução InfoTOKEN, dispositivo que confere segurança para transações feitas por telefones celulares. A ferramenta possibilita que os usuários efetuem transações eletrônicas, utilizando métodos de autenticação fator duplo, garantindo maior segurança no trafego de dados por dispositivos móveis. A InfoTOKEN pode ser usada com qualquer tipo de celular (usando sistemas como Symbian, Windows Mobile e MDIP) disponível no mercado e emitir senhas de segurança, garantindo a integridade das transações bancárias via dispositivos eletrônicos. Elaborada por engenheiros e arquitetos em criptografia, a solução Info TOKEN está atrelada com a tendência do Federal Financial Institutions Examinations Council (FFIEC), que endossa tecnologias para garantir maior segurança nas transações eletrônicas online. ?Com a solução, garantimos a integridade das informações ao usuário; possibilitando que os Tokens sejam substituídos gradativamente com um custo incrivelmente menor?, explica Abel Aarão, diretor de arquitetura e mobilidade da InfoSERVER.