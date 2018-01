Empresa oferece calendário da Copa 2006 para Outlook Quem quiser acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2006, ou todos os jogos do torneio, pode baixar um arquivo do tipo iCalendar (que agenda compromissos) a partir do site da empresa de treinamento MT Criativa. São duas versões de arquivos, sendo que cada uma delas gera um lembrete 15 minutos antes do horário do jogo. Os arquivos são gratuitos, em português, e se adaptam ao fuso horário usado no computador instalado. Por exemplo, o jogo ao ser carregado em cidades brasileiras ou de outros países irá mostrar o horário local dos jogos. ?Pessoas em outros países em que ocorrem os jogos da Copa vão saber os horários dos jogos?, afirma Marcelo Thalenberg, diretor da MT Criativa. O calendário da Copa pode ser utilizado em celulares e PDAs que usem o sistema operacional Pocket PC, da Microsoft, e que usem o software de sincronismo com o programa de e-mail Outlook.