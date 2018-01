Empresa oferece cópia personalizada de DNA pela internet

Uma empresa americana de pesquisa genética financiada pela Google oferece a partir desta terça-feira, 22, na Europa o envio pela internet de uma cópia personalizada do DNA por cerca de US$ 999. Segundo o site da companhia 23andMe, basta que o assinante do serviço dê seu consentimento e envie sua saliva em um tubo de plástico oferecido pela empresa. Em seguida, os cientistas da 23andMe extrairão no laboratório as células de DNA da saliva e decifrarão o genoma do indivíduo. A análise não é baseada em genes particulares, mas em seqüências - polimorfismos de nucleotídeos simples - de 23 pares de cromossomos, alguns dos quais estão associados a determinadas doenças. Depois de aproximadamente um mês o assinante receberá uma senha de acesso para sua análise genética pessoal na rede, que ficará guardada em "um banco de dados seguro", diz a empresa. Isto permitirá ao cliente não apenas descobrir sua origem e "se conectar geneticamente com amigos, parentes e outras pessoas de diferentes pontos do planeta", mas também descobrir seu risco potencial de contrair determinadas doenças como o diabetes, a esclerose múltipla ou determinados tipos de câncer. Segundo a edição de hoje do jornal The Guardian, o novo serviço pode gerar polêmica no Reino Unido, onde as autoriddes do serviço de saúde advertem que os testes genéticos freqüentemente são inúteis e podem provocar ansiedade sem necessidade.