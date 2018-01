Empresa oferecerá outsourcing de segurança De olho nas pequenas e médias empresas, a empresa de hospedagem .comDominio, que administra serviços de data center e acesso à internet pelo provedor BigHost, acrescentará a oferta de serviços de segurança ao seu portfólio. A idéia é captar clientes que não tenham recursos ou pessoal técnico suficiente para administrar soluções de segurança, fornecendo as ferramentas antivírus e de proteção contra hackers no chamado regime ASP (Application Service Provider, regime em que a empresa fornece acesso remoto a uma ferramenta, pagando pelo seu uso). "Esperamos conquistar a adesão de até 40% de nossa base de clientes pequenos e médios. Hoje, atendemos a mais de 500 empresas dentro desse perfil", diz Vladmir Ranevsky, presidente da .comDomínio. Além de terem acesso às funcionalidades de segurança sem se preocupar com atualizações, que ficarão a cargo da companhia, os usuários destas ferramentas também terá acesso a relatórios de ocorrências envolvendo ataques e tentativas de invasão, de uso de banda e e-mail, entre outros. ?Exceto os sistemas básicos de firewall, este segmento da economia não tem acesso a soluções mais estruturadas de segurança, pelo fato dos produtos, em geral, serem desenvolvidos para negócios de grande porte e terem custo elevado?, explica Ranevsky. Modalidades Todos os pacotes incluem locação de firewalls da fabricante de soluções de segurança para redes SonicWALL. As soluções serão oferecidas em três pacotes diferentes, e todas podem ser utilizadas por empresas com redes entre 10 e 200 usuários. A modalidade básica inclui gerenciamento de usuários e de operação, monitoração do firewall, ações corretivas, modificações nas configurações das regras do firewall, manutenção do equipamento e detecção de ataques na rede. Já na opção avançada, o cliente também conta ainda com antivírus no gateway da empresa mais prevenção de intrusão, proteção anti-spyware, controle de mensagens instantâneas e aplicações P2P, além de filtro de conteúdo para navegação na Web (a ferramenta pode barrar a navegação em sites indevidos, por exemplo). As companhias que tiverem escritórios em mais de uma cidade ou precisarem de segurança na comunicação também podem ter acesso a ferramentas de redes privadas virtuais (VPNs).