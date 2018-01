Empresa promove ferramenta anticaptura de teclas anA fabricante StrikeForce lançou no mercado brasileiro a solução GuardedID, um software de segurança que pode ser utilizado em conjunto com programas antivírus para evitar a captura não autorizada de informações. É que o software, que será vendido por R$ 85,70, evita a ação dos chamados keyloggers, arquivos hostis que ´gravam´ tudo o que o usuário tecla numa máquina invadida. Esse tipo de arquivo é utilizado em ataques, para roubo de informações financeiras e até mesmo em casos de espionagem industrial, auxiliando na proteção de compras on-line, acesso a senhas e contas em serviços de internet banking, pagamentos on-line e troca de informações instantâneas, entre outras ações. O programa protege os usuários de mais de 12 mil programas do tipo keylogger. Assim como outros vírus, estes arquivos hostis podem ser baixados juntamente com arquivos da Web ou vir disfarçados como inocentes anexos de e-mail. Funcionamento A solução da StrikeForce adota uma abordagem pró-ativa para bloquear programas keylogger maliciosos porque codifica cada tecla pressionada, redirecionando os códigos criptografados diretamente para o browser. O GuardedID desvia os dados das várias áreas de comunicação vulneráveis a esse tipo de ataque e que poderiam comprometer informações essenciais.