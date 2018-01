Empresa propõe celular simplificado para crianças Um celular com poucos - e grandes - botões, para facilitar o uso e garantir que crianças liguem apenas para os pais. Essa é a proposta do Blob, modelo exibido ao mercado brasileiro durante a Telexpo, no início do ano, e que agora é a proposta para o mercado brasileiro. Além de ser de fácil utilização, já que existem três botões que fazem ligações para números pré-programados - por exemplo para ´mãe´, ´pai´ e ´casa´, o modelo tem um recuso de localização e um serviço de "babá eletrônica", recurso que permite aos pais ouvir o som ao redor da criança, acionado à distância. "A idéia do BLOB é proporcionar mais tranqüilidade, bem-estar, segurança, liberdade e acesso à tecnologia para todos os membros de uma família, principalmente crianças entre 4 e 8 anos e idosos, com um eficiente controle de gastos", explica Marcelo Zylberkan, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do aparelho. O Blob permite rastrear e localizar o aparelho. Para informar uma localização, até em locais onde os sistemas via satélite não alcançam, basta um pequeno sinal. A localização de cada celular pode ser acessada em um mapa disponível no site do serviço ligado ao celular, o Meu Blob. O aparelho está disponível em várias redes do varejo e por meio da operadora GSM Claro, nas cores preto, cinza e roxo, com preço sugerido de R$ 749,00 e mensalidade a partir de R$ 49,00.