Empresa quer promover uso doméstico de imagens em 3D

A Dolby Laboratories, empresa mais conhecida por sua tecnologia de áudio, está agora direcionando atividades a uma das áreas mais comentadas do mercado de vídeo: entretenimento tridimensional doméstico. A Dolby anunciou que está negociando com fornecedores de conteúdo sobre inserir sua tecnologia 3D em filmes no formato Blu-ray. A empresa não identificou possíveis parceiros, e também está trabalhando pelo uso de sua tecnologia 3D em videogames. Em esforço para promover o uso doméstico do 3D, a companhia enfrentará competição cerrada em um mercado incipiente. Muitas empresas participantes da Consumer Electronics Show, esta semana em Las Vegas, demonstrarão diversas maneiras de levar imagens em três dimensões às residências. Enquanto isso, as empresas de entretenimento e bens de consumo eletrônicos estão trabalhando para evitar qualquer guerra de formato sobre o 3D, como a que ocorreu entre os formatos de vídeo Blu-ray e HD-DVD. A Dolby já participa do mercado de cinema 3D, tendo introduzido sua tecnologia nas salas de exibição em 2007. Agora, ela é usada em mais de 400 telas em 24 países. "Milhões de pessoas assistem aos filmes e vão para casa dizendo que queriam ver algo parecido em seus televisores", disse Guido Voltolino, diretor de desenvolvimento de negócios do grupo. A tecnologia de 3D doméstico da Dolby foi projetada de forma a não requerer que os usuários adquiram equipamentos adicionais, disse ele, e funcionaria em qualquer televisor habilitado para 3D --modelos hoje disponíveis através de empresas como Mitsubishi e Samsung--e conectado a um aparelho convencional de DVDs Blu-ray. A maior parte dos sistemas de entretenimento em 3D requer o uso de dispositivos que variam de simples lentes polarizadas a óculos caros equipados com obturadores de movimento rápido. A Dolby diz que sua tecnologia funcionará com quaisquer óculos especificados pelos fabricantes de televisores. O público começa a apreciar mais o cinema 3D. Muita gente agora vai a shopping centers para assistir a produções em três dimensões como "Viagem ao Centro da Terra" e há importantes lançamentos no formato planejados para 2009.