Empresa recebe R$ 400 mil para pesquisar inteligência coletiva A brasileira Pontonet já começou a receber recursos da Faperj (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). Ao todo, a empresa terá acesso a R$ 400 mil, que serão investidos no desenvolvimento do ICOX. Trata-se de uma ferramenta de código aberto e que servirá para gerenciar projetos de inteligência coletiva em comunidades virtuais. "A idéia do produto é que ele facilite a disseminação de conhecimento dentro de grandes empresas ou organizações, rodando dentro da intranet das companhias, num ambiente controlado", diz Carlos Nepomuceno, pesquisador e coordenador da Pontonet. Segundo ele, o maior problema para as grandes organizações é como gerenciar e preservar o conhecimento. "Grandes grupos precisam de ferramentas amigáveis na hora de coordenar o armazenamento e distribuição de informações. Pense na infinidade de blogs, fóruns e páginas informativas. Como é que se atualiza tudo isso, como publicar O desenvolvimento do produto, que deve contar com uma versão para download gratuito em junho próximo, é acompanhado de perto por profissionais de empresas como Infoglobo e Vale do Rio Doce. Inicialmente, a empresa receberá 25% ds recursos financeiros da Faperj, 50% ao longo do ano e 25% no final de 2006 para a finalização do projeto. Funcionamento A plataforma ICOX vai contar com diversas ferramentas interativas tais como: blogs, fotologs, enciclopédia, enquetes, agenda e fóruns de discussão para fácil troca de informações entre o ambiente de produção individual de cada usuário e comunidades temáticas, com rápida identificação dos tópicos que despertam mais interesse. O produto está sendo desenvolvido na linguagem PHP e utilizará o banco de dados de código aberto My SQL , além de vários aplicativos já existentes no mercado de software livre. O projeto de desenvolvimento do ICOX faz parte do Programa Rio Inovação, que apóia protótipos, produtos ou processos em fase final de desenvolvimento e realizado por empresas cariocas. O Rio Inovação, além dos apoios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, conta também com o do Ministério da Ciência e Tecnologia. O objetivo do programa é promover a inovação tecnológica no Rio de Janeiro e valorizar a pesquisa desenvolvida em todas as bases do conhecimento e sua transferência ao setor produtivo. O desenvolvimento do ICOX ainda tem apoio do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estação das Letras, e Socid (Sociedade Digital) e Em Rede.