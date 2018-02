Empresa suspende operação em navio A empresa de salvamento marítimo Smit suspendeu a operação de transferência de 2,5 mil toneladas de combustível que estão nos tanques do supergraneleiro Vale Beijing por causa do mar agitado na Baía de São Marcos, na costa do Maranhão. Segundo a Capitânia dos Portos do Maranhão, havia o risco de rompimento dos dutos por onde passaria o óleo, o que levaria a um derramamento de derivados de petróleo no mar. O navio possui rachaduras e está ancorado há 40 quilômetros da costa. / AFRA BALAZINA e ERNESTO BATISTA (ESPECIAL PARA O ESTADO), com REUTERS