Empresa taiwanesa investirá US$ 50 milhões na China A taiwanesa United Microelectronics Corp (UCM), segunda maior produtora mundial de semicondutores para empresas internacionais, anunciou um investimento de US$ 50 milhões na China. A UMC investirá em dois fabricantes de circuitos impressos, a Unimicron Technology, em Suzhou (US$ 20 milhões) e a Unimicron Technology, em Kunshan (US$ 30 milhões). A gigante da área de informática também abrirá um escritório de apoio ao cliente no Parque Tecnológico Hyderabad, na Índia, para ampliar sua presença no país. O escritório indiano também vai prestar apoio aos clientes da UMC no Japão, Taiwan e Estados Unidos no desenho de semicondutores. A estratégia é aproveitar a oferta de bons engenheiros na Índia. A líder mundial na fabricação de semicondutores para empresas internacionais, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC), também pretende aumentar sua presença na China. O Governo de Taiwan, porém, ainda não aprovou o investimento da TSMC em Xangai. As empresas taiwanesas do setor são proibidas de transferir tecnologias de ponta. Os planos da Intel de estabelecer uma fábrica de semicondutores na China, publicados esta semana, dispararam um alerta em Taiwan. Empresários do país voltaram a pedir ao Governo que permita os investimentos, para não perderem competitividade internacional. As empresas taiwanesas só podem fabricar na China chips já ultrapassados.