Empresa terá curso de Forense Computacional Proteger uma rede ou sistema é como salvaguardar uma casa de assaltantes. Portas e janelas fechadas, com trancas de qualidade, cópias das chaves só nas mãos de pessoas confiáveis e atenção para prevenir outras brechas que podem surgir. Mas e quando a invasão já aconteceu e o estrago foi causado? É aí que entra as técnicas de forense computacional. Elas ajudam os consultores a reconstruir, a exemplo do que os médicos forenses fazem com vítimas de acidentes, o que aconteceu durante a invasão. Depois, esse tipo de informação poderá servir para realizar relatórios e perícias, que tanto podem ajudar a prevenir invasões futuras como podem indicar os culpados pelo ataque. O tema vem ao caso porque a consultoria Axur Information Security, está promovendo o curso de Forense Computacional, por meio de sua divisão de treinamentos, a Axur Academy. Com carga horária de 24 horas/aula, o curso será ministrado por profissionais da Axur, durante os dias 17, 18 e 19 de Julho, no Rio de Janeiro (RJ). O curso de Forense Computacional tem como principais objetivos: Apresentar os termos, conceitos, normas e metodologias de análise forense em tecnologia da informação; Exibir as funcionalidades de softwares e ferramentas utilizadas durante um processo de perícia e preparar os alunos sobre os procedimentos que devem ser tomados no início de um processo de perícia. Apresentar referências da disciplina de Forense Computacional com os diversos controles de segurança da informação As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa, que tem escritórios no Rio, em Porto Alegre e São Paulo. As vagas são limitadas e as inscrições estarão abertas até o dia 14 de julho.