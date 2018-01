Empresa usará tecnologia do Yahoo em GPS veicular nos EUA A Dash Navigation informou nesta semana que vai oferecer o serviço local de busca do Yahoo como opção para motoristas que usam o sistema de navegação Dash. Quando um usuário entrar com um pedido de busca no Dash Express, o aparelho sem fio começa uma pesquisa no Yahoo! local e dá resultados em uma lista de empresas próximas, segundo a Dash. A companhia afirmou que o Dash Express tem previsão para estar disponível na Califórnia no primeiro semestre de 2007 e em todo Estados Unidos mais adiante este ano.