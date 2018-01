Empresa vende enciclopédia de história para público escolar A LogOn, produtora de conteúdos educacionais em CD-ROM está lançando a "Enciclopédia da História do Brasil", que oferece ao usuário um panorama completo dos principais acontecimentos de nossa história, servindo como apoio às atividades escolares para alunos do ensino fundamental e médio. O CD-ROM trata das grandes navegações e a expedição de Cabral, passando pela Independência proclamada por D. Pedro II, a Era Vargas, a Nova República e o impeachment de Collor, até a criação do Real e o governo de Fernando Henrique Cardoso. O produto traz recursos multimídia com mapas, artigos, fotos, biografias, transcrições de documentos históricos, tabelas estatísticas históricas, imagens, glossário de termos históricos, e até mesmo vídeos e áudios históricos da Rádio Nacional, servindo como ferramenta de apoio para o estudante. O conteúdo pedagógico segue o programa educacional aprovado pelo MEC e o disco é compatível com micros usando Windows, MAC ou Linux e seu preço é de R$ 34,00.