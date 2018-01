Empresa vende HD portátil com 1 Terabyte A Controle Net, que distribui produtos de informática no Brasil, lançou o Big Disk da LaCie. Com capacidade de guardar 1 Terabyte (TB), o produto contará com suporte técnico e treinamento para novos usuários. Internamente, o aparelho traz dois discos IDE com 500 GB de capacidade, usando a tecnologia RAID 0, para formar um ou mais discos lógicos que são lidos de uma só vez, não como seções separadas. O produto também pode ser usado em pequenos escritórios como um repositório centralizado para dados, permitindo o acesso em pequenas redes. Na conexão com outros Pcs, o novo HD portátil usa portas USB 2.0 e conta ainda com o suporte às portas Firewire, usadas em computadores da Apple. Medindo 17 x 9 x 27 cm, o novo HDD da Lacie custará R$ 5.322,00. Não é o primeiro produto do tipo à venda no Brasil. Outro modelo, da fabricante Iomega, mas de perfil mais corporativo, também está à venda no Brasil.