Empresário é assassinado na zona norte do Rio Um empresário foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 17, no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio. Sérgio Lopes Simas, de 57 anos, era dono de uma fábrica de bolos e foi abordado por dois homens em uma moto por volta das 8h, logo após abrir a loja onde trabalhava. Os suspeitos atiraram diversas vezes e o empresário morreu no local.