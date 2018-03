Empresário é libertado de cativeiro em Osasco (SP) Um empresário foi libertado de um cativeiro, no final da manhã de hoje, no município de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Quatro suspeitos que estavam no local foram presos. O empresário havia sido sequestrado na última quinta-feira e, de acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima ajudou na localização do cativeiro.