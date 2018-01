Empresário é morto após perseguir bandido em SP

Por volta das 10h20, o empresário presenciou três homens levando o veículo estacionado no estabelecimento, na Rua Coronel Melo de Oliveira, 562, ao lado da firma onde trabalha. Um bandido entrou no carro, um Chevrolet Cruze, e Dantas resolveu ir atrás dele com seu Honda CRV.

Na Rua Epaminondas Lobo, o ladrão perdeu o controle, quase capotou, e atingiu um Gol que estava estacionado na rua. A roda dianteira do Cruze ficou presa na janela do Gol e o suspeito teve que continuar a fuga a pé.

Ainda com o empresário o perseguindo de carro, ele foi atropelado na Rua Félix Della Rosa, perto do local do acidente, mas conseguiu reagir e baleou Dantas. Testemunhas ouviram ao menos dois disparos e viram o bandido correndo.

A vítima, caída no local, chegou a ser levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.