Empresário é morto com 5 tiros em Indiana, SP O empresário Luis Paulo Trovato Freire, de 26 anos, foi morto com cinco tiros, segundo a Polícia Militar, pelo adolescente Rodrigo Maximiano na noite de quinta-feira, em Indiana, cidade próxima a Presidente Prudente, no oeste paulista. O suspeito, que completa 18 anos nesta sexta-feira, acertou quatro tiros na cabeça e um nas costas da vítima. Traição foi o motivo do crime: a namorada de Freire o traía com o menor, de acordo com a PM.