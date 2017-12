Empresário morre em queda de avião em SP

Segundo o cabo Paulo Izepon, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o monomotor decolou por volta das 11h15 e logo em seguida apresentou problemas, ainda não identificados pela perícia. A queda ocorreu em uma área do governo do Estado a cerca de um quilômetro da pista do aeroporto. O empresário estava sozinho.

O cabo Izepon informou que testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe de sete pessoas ao local. "Quando chegamos, ainda tentamos fazer massagem cardíaca até a chegada do médico do (helicóptero) Águia, da Polícia Militar, mas não adiantou", informou o cabo à Agência Estado.

Uma das hipóteses levantadas até agora pelo Bombeiros é a de que a porta do monomotor teria aberto logo após a decolagem, o que desestabilizou o avião e provocou a queda, mas a causa do acidente ainda será investigada.