Empresário sul-coreano é encontrado morto em SP

De acordo com o delegado do 72º Distrito Policial (Vila Penteado), Luciano de Paula Freitas, o corpo de Pak, que foi encontrado por volta das 6h50, tinha um corte no pescoço e as mãos amarradas. Ainda segundo Freitas, a mulher do empresário sul-coreano disse que ele havia saído de casa, no bairro do Jardim Ibiratiba, zona norte, por volta das 21h30, para ir à academia. Como foi dormir cedo, disse, não percebeu a ausência do marido, mas ao acordar, reconheceu o carro por meio de imagens do noticiário na televisão.

A família disse à policia que Pak trabalhava no ramo de confecções, não recebia ameaças nem tinha inimigos ou credores. O caso, investigado, inicialmente, pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), será encaminhado ainda nesta sexta-feira ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A transferência de competência ocorreu porque os pertences do empresário, como tênis e telefone celular, foram roubados, o que caracteriza o crime de latrocínio (roubo seguido de morte), e não homicídio simples.