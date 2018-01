Empresários descartam bolha e comemoram web 'permanente'

De um organizador online de viagens a um jogo de precificação de imóveis, as idéias dos mais novos empresários da web continuam a encontrar ouvidos atentos. Empresas iniciantes que participaram da Web 2.0 Summit, na semana passada, exibiram confiança em que a internet se havia tornado um lar grande o suficiente, com centenas de milhões de usuários, para que muitos de seus projetos encontrem mercado. Embora os céticos questionem a possibilidade de que o Vale do Silício esteja uma vez mais à beira de um estouro de bolha, os veteranos dizem que não duvidam mais da força fundamental da web - ainda que o índice de insucesso seja elevado entre as novas empresas virtuais. Executivos de algumas das maiores empresas do mundo vieram não só procurar novas oportunidades mas cortejar a aprovação da elite da web. Randall Stephenson, presidente-executivo da AT&T, por exemplo, estava ávido por demonstrar como sua empresa estava caminhando rapidamente em direção aos serviços de internet, para compensar o declínio de sua base de usuários de telefonia tradicional. "Todos nós desejamos exatamente a mesma coisa. Queremos que a internet floresça", disse Stephenson aos espectadores em São Francisco. "Desejamos que ela cresça rápida e drasticamente." O ano de 2007 foi um momento altamente positivo para muitas empresas de internet, a começar da consolidação do setor de tecnologia para publicidade online, em transações avaliadas em US$ 10 bilhões, e passando pela cotação de US$ 600 atingida pelas ações do Google, o líder do setor de buscas na web. Em um ano, os observadores de Wall Street elevaram o valor estimado do site de redes sociais Facebook de US$ 1 bilhão para espantosos US$ 15 bilhões. "A velocidade da criação de empresas se acelerou, e a competição no setor é muito intensa. O índice de sucesso não será elevado", disse Steve Case, fundador do provedor de acesso America Online e hoje presidente-executivo de uma nova empresa de pagamentos via Internet, a Revolution Money. "Vinte e cinco anos atrás, estávamos sonhando com um dia como hoje, no qual a internet seria vista como permanente."