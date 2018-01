Empresas apelarão à justiça para fabricar TV digital Enquanto os ministros Hélio Costa (Comunicações) e Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento) discordam publicamente, os fabricantes de eletrônicos fora de Manaus esperam conseguir uma solução na Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. "O acesso aos benefícios da Lei de Informática não depende de mudanças na lei ou de decreto", disse Luciano Lamoglia, presidente da Phihong, empresa de Santa Rita do Sapucaí (MG). Outra alternativa seria ir à Justiça. Para Costa, o conversor deve ser enquadrado na Lei de Informática, para ser produzido com imposto menor em todo o País, enquanto Furlan quer que os benefícios continuem restritos a Manaus. Político mineiro, o ministro das Comunicações fez o anúncio em visita a Santa Rita do Sapucaí, no mês passado. Já a Superintendência da Zona Franca de Manaus é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento. Os fabricantes fora de Manaus acham difícil resolver a questão no âmbito político antes das eleições. "Vou começar a produzir o conversor e entrar com ação administrativa na Receita, pedindo o enquadramento como bem de informática", afirmou Lamoglia. "Se a decisão for técnica, e não política, devem aprovar." Em caso de recusa, a empresa pretende ir à Justiça.