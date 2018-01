Empresas assumem Poupatempo terceirizado em Bauru A cidade de Bauru, no interior de São Paulo, será a primeira a receber um Poupatempo terceirizado. Central de serviços voltado ao atendimento público, onde é possível obter documentos e pagar taxas, entre outras facilidades, o Poupatempo ´privado´ é um experimento que pode facilitar a ampliação do conceito para outras cidades. É que, se bem-sucedido, o projeto de administração privada do posto de serviços pode ser adotado em outras cidades, isentando o setor público de investimentos em infra-estrutura e ampliando as oportunidades para empresas prestadoras de serviço. O posto de Bauru, que será o 11º Poupatempo Fixo do Estado de São Paulo, atenderá os moradores da cidade e de seu entorno, com previsão de realizar 6 mil atendimentos por dia, de uma população estimada de 1 milhão de habitantes da região que irão se beneficiar dos cerca de 250 serviços oferecidos. O Poupatempo Bauru será gerido pela empresa Consórcio Integra Fácil, formado pela B2Br, do Grupo TBA, em parceria com as empresas TB Serviços e CEI Empreendimentos. Contudo, a prestação de serviços continuará sendo responsabilidade dos Órgãos Públicos, como acontece hoje nas demais unidades, e à Prodesp/Poupatempo caberá a gestão da qualidade a fim de manter o padrão de atendimento dos outros postos da rede Poupatempo. O consórcio venceu a licitação realizada pela Prodesp e será responsável pelas obras, instalações elétricas, infra-estrutura tecnológica e de equipamentos, interligação com os sistemas da Prodesp e com os demais órgãos, além de fornecimento contínuo de materiais e contratação e coordenação de equipes, durante os próximos cinco anos de funcionamento da unidade. ?É o primeiro caso de terceirização de um Poupatempo?, explica Pedro Rondon, vice-presidente de serviços da B2Br.