Empresas brasileiras de software já nascem globais Empresas brasileiras do ramo de softwares ganham o mundo antes mesmo de fazer sucesso no Brasil. Segundo pesquisa do Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppead), 43% das empresas de software de pequeno e médio porte se internacionalizaram em até cinco anos após a sua fundação. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje. Montar uma infra-estrutura tecnológica em uma pequena empresa é essencial para fazer o negócio decolar. Na hora de montar um pequeno escritório ou empresa, uma das primeiras dores de cabeça é como utilizar a tecnologia a seu favor, sem gastar muito mas com eficiência. Uma alternativa é coordenar as atividades dos funcionários de sua empresa pela internet. Alguns softwares bem simples ajudam a gerir o trabalho e permitem que várias pessoas colaborem umas com as outras, e o resultado esteja sempre disponível online. Ainda no cenário das empresas que usam o meio virtual como aliado, a publicidade na rede ganha espaço cada vez mais importante.A chamada "publicidade móvel" é aquela que chega aos aparelhos móveis dos usuários da forma mais sútil o possível. Leia a matéria "O futuro da publicidade na tela do seu celular". Veja também o infográfico sobre como colocar tecnologia na sua empresa. Uma oportunidade criativa de se fazer dinheiro na internet é investindo em vídeos "how to", aqueles que ensinam passo a passo as mais diversas atividades - desde como resfriar uma Coca-Cola em dois minutos, simular um ferimento causado por um tiro ou iniciar um computador rapidamente.