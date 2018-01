Empresas contestam lei do MS sobre bloqueio de celular As empresas de telefonia celular querem a suspensão da obrigação de instalar equipamentos para interromper o sinal dos aparelhos nos presídios do Mato Grosso do Sul. A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), no Supremo Tribunal Federal (STF), contra a Lei Estadual 3.153/05. A legislação "obriga as empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos para interrupção de sinal de comunicação celular nas unidades prisionais do Estado". Na avaliação da Acel, a lei é inconstitucional porque trata de serviços de telecomunicações, entrando na competência legislativa da União. "Ao estabelecer restrições ao funcionamento da rede de telefonia celular, a lei invadiu competência legislativa privativa da União Federal", dizem os advogados da associação. Segundo a associação, a legislação compromete a operação do serviço de telefonia móvel em todo o Estado do Mato Grosso do Sul. "A única forma de atingir o objetivo da lei atacada seria desligar as estações rádio base responsáveis pela irradiação de sinais nas áreas mencionadas, causando a criação de ´zonas de sombra´, o que acarretaria prejuízo a todo sistema, que se baseia na inter-relação entre essas estações", argumentam os advogados.