Empresas criam diretrizes de livre expressão para negócios

A Google, a Microsoft e o Yahoo prevêem anunciar nesta quarta que criaram uma série de princípios comuns sobre fazer negócios em países que restringem a liberdade de expressão, informou o Wall Street Journal. A decisão por parte dos gigantes da internet e da tecnologia foi tomada em meio acusações de que essas empresas colaboraram para permitir a censura nesses países, contou o jornal. Sob os novos princípios, que foram elaborados ao longo dos anos, as companhias se comprometeram a proteger a privacidade dos usuários onde quer que façam negócios e a 'interpretar e implementar de maneira limitada as demandas governamentais que podem comprometer a privacidade', indicou o diário. As empresas também se comprometeram a revisar o histórico de governos que tenham colocado em risco a privacidade e a liberdade de expressão antes de iniciar novos negócios em um país, e a discutir amplamente os riscos com seus executivos e membros de diretoria, acrescentou o jornal. O documento foi elaborado por um grupo de participantes, entre eles grupos de direitos humanos como Human Rights First e o Comitê de Proteção aos Jornalistas, indicou o jornal. Grupos sem fins lucrativos, como o Center for Democracy and Technology e o Business for Social Responsibility também participaram. As empresas concordaram que o cumprimento das novas diretrizes seja supervisionado por especialistas independentes.