Empresas de apostas pela internet são afetadas por lei americana As empresas dedicadas às apostas pela internet serão diretamente afetadas pela lei aprovada na sexta-feira pelo Senado americano que ilegaliza essas práticas. A afirmação é do jornal britânico "Financial Times", segundo o qual a "888 Holdings", uma das maiores companhias do setor, pode anunciar a suspensão indefinida do serviço a seus clientes nos EUA. Segundo fontes próximas à empresa, espera-se que a "888 Holdings" divulgue um comunicado à Bolsa de Londres aceitando o fato de que a lei americana terá um impacto negativo sobre seus negócios. A lei aprovada pelo Senado dos EUA proíbe a utilização de cartões de crédito, cheques e movimentações eletrônicas para fazer apostas pela internet. A "PartyGaming", maior companhia de apostas pela internet, se limitou a comentar no domingo que está "avaliando a situação". O impacto da nova legislação americana será muito significativo para a "PartyGaming", a "888 Holdings" e a "Sporting Bet", outra das companhias do setor, prevê o jornal. Mais de três quartos da receita da "PartyGaming" e dois terços das entradas da "Sporting Bet" são procedentes dos Estados Unidos. Segundo o jornal, a "888 Holdings", que obtém a metade de seus lucros desse tipo de apostas nos EUA, precisa decidir se suspenderá totalmente suas atividades nesse país e devolverá o dinheiro apostado por norte-americanos. A indústria de apostas pela internet fatura globalmente em torno de US$ 12 bilhões.