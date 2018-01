Empresas de mídia afirmam que jornalismo 2.0 deve ser mediado À medida que os grandes grupos de comunicação apostam cada vez mais na colaboração do usuário, surge uma questão: como garantir que o conteúdo gerado pelos leitores seja confiável, relevante e de qualidade? No MediaOn, apenas a CNN foi voz dissonante, afirmando que deixa nas mãos da comunidade de leitores essa tarefa de vigiar e dar destaque às colaborações mais importantes (veja na pág. L3). As demais empresas mantêm pulso firme. "Não basta abrir uma plataforma para o usuário. É preciso que sejamos responsáveis por tornar visíveis os conteúdos com mais relevância", diz o editor de Conteúdo Digital do Grupo Estado, Marco Chiaretti. Para Márcia Menezes, editora-chefe do G1, quando o leitor manda relatos jornalísticos, há ainda o cuidado com a veracidade da informação. "Temos de fazer checagem atrás de checagem. Afinal, o conteúdo estará dentro do nosso site, com a nossa marca." Esse procedimento, entretanto, causa gargalos. "Recebemos muitas contribuições. E não há tempo nem jornalistas para checar tudo. Muita coisa acaba se perdendo", diz o diretor de conteúdo do Terra, Antonio Prada. Na maioria dos portais, até os comentários dos internautas são alvo de atenção. "Não se pode deixar um fórum livre. Nas eleições, por exemplo, há muitos comentários em série de partidos com propaganda de candidatos. Para evitar isso, aprovamos os comentários um a um", diz o editor-chefe da Folha Online, Ricardo Feltrim.