Empresas de segurança pedem acesso a códigos do Windows Vista Empresas que desenvolvem aplicativos de segurança como firewalls e softwares antivírus querem ter acesso a informações técnicas do Vista, sistema operacional que deve suceder o Windows XP da Microsoft. Segundo as empresas Symantec, McAfee e outras, os dados fornecidos até agora não são suficientes para garantir uma integração sem falhas de programas de segurança com a nova plataforma da Microsoft, o que estaria levando as empresas a entrar com queixas antitruste na Comunidade Européia. A queixa das empresas dá conta de que a Microsoft, ao embutir funções básicas de segurança no Vista, estaria incorrendo em uma ação de monopólio. Vale lembrar que a gigante do software tem um longo histórico de contencioso sobre monopólio no mercado europeu, além do que a empresa de Bill Gates passou a contar, recentemente, com versões próprias de aplicativos antivírus e de prevenção contra invasões. As empresas pedem informações mais pormenorizadas sobre o funcionamento do ´kernel´ do Windows Vista, nome que se dá ao código base que é o ´coração´ do novo sistema. O Windows Vista deve chegar a clientes corporativos até o final do ano e para o varejo mundial no início de 2007.