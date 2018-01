Empresas ensaiam retorno dos filmes No início de fevereiro, a Polaroid anunciou que parou a produção de filmes para suas máquinas instantâneas. A fabricação de câmeras também já havia sido cancelada. Em 2001, a empresa chegou a decretar falência e acabou arrematada cinco anos depois pelo grupo Petters Group Worldwide, que manteve o nome da empresa. Após sondagens nos mercados do mundo inteiro, a Kodak decidiu mudar sua estratégia de produtos para se alinhar e não perder espaço para câmeras digitais. Decidiu focar no público de renda mais baixa e investir em máquinas portáteis e baratas, ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Detalhe: essas câmeras serão alimentadas com filmes. O que explica a diferença? Sem entrar em discussões corporativas, certamente os dois exemplos dão alguma pista sobre o futuro e o presente da fotografia. Ao mesmo tempo em que um dos ícones da praticidade desiste da briga, outra empresa vai justamente na direção oposta. A tal praticidade está no centro da questão. O principal produto da Polaroid não era a câmera, o filme nem qualquer equipamento, mas a possibilidade de ver as fotos na hora em que eram tiradas. Antes da chegada das câmeras digitais, a demanda pela instantaneidade era enorme. Tanto é que a Polaroid tinha sucesso nas vendas apesar de a manutenção da máquina ser cara. O digital acabou com isso. Todas as câmeras e 25% dos celulares hoje são capazes de fotografar e mostrar o resultado na hora; a prática é tão comum que fica difícil imaginar tirar uma foto e não vê-la. Mas é justamente isso que a Kodak vai fazer. Eles acreditam que há gente disposta a pagar pouco por uma câmera descartável com filme por estar mesmo interessada na imagem impressa, ainda que demore um pouco. É um segundo momento depois de a era digital ter atingido profundamente o modelo de negócio da empresa. Outro exemplo de "experimentalismo" é a rede de farmácias Wallgreens (www.wallgreens.com), dos EUA. Eles "emprestam" uma câmera digital para o consumidor, que pode tirar um determinado número de fotos no cartão de memória. A diferença é que o cartão não é removível. Isso faz com que o consumidor volte à loja, devolva a câmera e baixe as fotos num minilab. O cliente sai da farmácia com as fotos reveladas. Se quiser os arquivos, paga separado por um CD. Para saber se daria certo no Brasil, alguém vai precisar arriscar. L.P.