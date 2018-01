Empresas estão atrás do conteúdo produzido pelos internautas A era digital faz com que o consumidor se transforme em protagonista na indústria da comunicação. Na publicidade, isso resulta em iniciativas que tentam trazer a participação desse consumidor para dentro da criação de anúncios. Companhias como GM, Fiat, Coca-Cola, Heinz e Skol já estrearam ações nessa direção, embora incipientes. O publicitário André Matarazzo, sócio da agência de projetos online Gringo, lembra que é natural que as empresas ainda não tenham despertado totalmente para isso, já que se trata de uma realidade ainda não totalmente absorvida. "Todos querem criar espaço relevante dentro de seus sites, mas poucos conseguem atrair a atenção desse consumidor volátil no mundo virtual" diz. Reter o usuário é o desafio que mobiliza cabeças nesse negócio hoje em dia. "cabo de voltar da Suécia, onde participei do desenvolvimento da nova campanha da vodca Absolut que, agora, será totalmente focada na internet e aberta à interação do usuário. A proposta é a construção de uma rede com temas relevantes que motivem todos, patrocinados pela Absolut, a falarem entre si." A mola propulsora dessa nova onda se pauta no conceito da Web 2.0, com foco na troca de informações e colaboração entre os internautas com os sites e os serviços virtuais. Um exemplo disso é a enciclopédia virtual Wikipedia, que tem suas informações colocadas no site e editadas pelos próprios internautas. "Não é exagero dizer que o consumidor tornou-se veículo de mídia", diz Aloisio Sotero, diretor de marketing da Dufry, grupo que opera lojas de free shops em aeroportos. "O consumidor dissemina opiniões e idéias a respeito de marcas e serviços em diferentes canais, por meio de redes sociais tipo Orkut, blogs, portais coletivos como YouTube, entre outras possibilidades abertas graças à infinita capacidade da web." Resultados inesperados Abel Reis, vice-presidente da Agência Click, especializada em internet, vê o avanço da "comunicação colaborativa", seja em que plataforma for, como próprio da era digital, que propicia ambientes de interação. No ano passado, como lembra Reis, a GM nos EUA ousou chamar o público a criar a propaganda do utilitário Chevrolet Tahoe. Mas o resultado final não foi o esperado, já que a companhia recebeu anúncios críticos em função da condição poluente do automóvel. O que prova que chamar o consumidor a palpitar traz alguns riscos. Outro caso que saiu do controle em relação ao conteúdo gerado pelo consumidor envolve a marca de catchups Heinz. A empresa propôs um concurso para a criação de um comercial aberto a votações pelo YouTube. No final, entre os mais votados, estava um filme debochado, protagonizado por um personagem desdentado se lambuzando com o produto. A empresa estuda o que fazer com a situação.