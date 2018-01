Empresas firmam parceria e vendem ultraportátil com internet

A TIM e a fabricante Asus selaram uma parceria por meio da qual o ultraportátil EeePC 701 sairá das lojas com acesso sem fio à internet via minimodem USB. A conexão se dará com pacote de dados ilimitado TIM Web Banda Larga, que é contratado ao preço de R$ 99,90 por mês e tem velocidade de até 1 megabit por segundo (Mbps). O EeePC 701 com o minimodem incluso sai por R$ 1.299,00 e pode ser parcelado em até dez vezes nas lojas TIM. O modelo pesa 920 gramas, tem tela de sete polegadas, disco rígido de 4GB, memória de 1GB, sistema operacional Windows XP e quatro opções de cores: branco, preto, azul e rosa. Segundo pesquisa mundial divulgada na segunda quinzena de agosto pelo Gartner, os computadores ultraportáteis devem somar 5,2 milhões de unidades no fim deste ano. A previsão da empresa de pesquisa é de que este número suba a 8 milhões em 2009 e salte para 50 milhões ao final de 2012. Categoria ainda emergente em computação móvel, os mini notebooks, também chamados de netbooks, têm tamanhos que variam de cinco a dez polegadas.