Empresas lançam solução de navegação por GPS no Brasil A integradora MGI e Maplink, especializada em serviços de localização e roteirização, lançaram um pacote de navegação urbana para ruas e estradas brasileiras. O sistema é similar ao utilizado em dispositivos de navegação à venda nos EUA e Europa. A única diferença é que, em vez de um dispositivo dedicado, a localização é feita por um sensor de geoposicionamento (GPS), que capta os sinais de satélite, e a navegação, com mapas de ruas e estradas, é exibida em um PDA da HP. O pacote, chamado de HP GPS iPAQ Navigation System, será vendido inicialmente para públicos-alvo que dependam fortemente de localizações precisas, como taxistas, bombeiros, ambulâncias, polícia e outros prestadores de serviço. A parceria já tem início com uma promoção, o MapLink Destinator e o GPS Bluetooth da HP saem por R$ 999,00, com abatimento de custos do hardware da HP disponibilizado pela MGI. Comunicação sem fio O navegador da HP atua em conjunto com PDA através da tecnologia sem fio Bluetooth. O navegador é um sintonizador de GPS (Sistema de Localização Geográfica) e trabalha com PDA que tenha tela e recursos de som para poder aceitar o software Maplink. Basta ligar o equipamento de localização dentro de um carro, digitar o endereço desejado com uma simples tecla e ser guiado via satélite até seu destino. ?Ao contrario do que muitos pensam, o sistema interage com o usuário através de voz sintetizada somada aos mapas dinâmicos, não exigindo atenção exclusiva à tela?, explica Marco Antonio Meniglim, gerente de operações da MGI. Todas as orientações são dadas com a devida antecedência e de forma detalhada, determinando até quantos metros faltam para ingressar em determinada rua. Além da voz, as indicações são dadas via mapas digitais providos pela Maplink. Mesmo que o motorista erre uma direção ou perca uma entrada, em segundos o GPS reorganiza a rota e reconfigura novo traçado. A malha urbana gravada no sistema Maplink hoje conta com 49 cidades do Estado de São Paulo; Rio de Janeiro com nove manchas urbanas; Região Sul com quatro (incluindo as capitais Curitiba e Porto Alegre) e Nordeste com 18, destacando-se as cidades de Recife e João Pessoa.