Empresas mundiais de internet procuram lucros na Índia As empresas mundiais de internet começam a dedicar mais atenção à Índia, na esperança de aproveitar a crescente massa de usuários do país, a publicidade online e uma base de usuários de serviços móveis que registra crescimento explosivo. A penetração de internet na Índia, que é de apenas 3%, está entre as mais baixas do mundo, mas é a quarta maior na região Ásia-Pacífico, com mais de 30 milhões de usuários, de acordo com dados da comScore e da Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). O número de usuários de banda larga é ainda menor e fica em 2,34 milhões, de acordo com a TRAI. "Diversas empresas, como a nossa, tendem a se concentrar não só em penetração mas também nas taxas de crescimento", disse Jaspreet Bindra, gerente nacional da MSN na Índia. Yahoo, Google e MSN India estão procurando cada vez mais promover o conteúdo local. A divisão de operações mundiais da America Online entrou recentemente na corrida por usuários na Índia, com um site específico para o país. O eBay e a Monster.com adotaram campanhas agressivas para tentar conquistar usuários no país. "O mercado de publicidade online da Índia continua muito pequeno mas está começando a crescer rapidamente. Existe uma tremenda oportunidade para uma empresa dotada do conhecimento, da rede e da tecnologia da America Online", disse P.G. Ponapa, vice-presidente do grupo e diretor de suas operações de portal. Um recente relatório da SSKI Securities prevê que a publicidade em internet crescerá em 50% na Índia até 2010, para 75 bilhões de rúpias, ante um ritmo mundial de crescimento de 20%, para US$ 47,5 bilhões no mesmo período.