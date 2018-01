Empresas não cobrarão nada, mas o chip é pago Sua nova operadora pode, sim, cobrar para transferir seu número de outra empresa. As regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) permitem isso. Mas, consultadas pelo Link, nenhuma operadora (Claro, Vivo, Tim, Oi, Aeiou, Net, Telefônica e Embratel) disse que irá repassar o custo para o consumidor. Já o chip do celular, no caso das operadoras móveis, terá uma cobrança dependendo da empresa. Na Tim um novo chip custará R$ 15 para os clientes que vierem de outras operadoras. A Claro fará a cobrança do chip (R$ 15) apenas para pessoas que migrarem para um plano pré-pago. O valor do cartãozinho é revertido para as ligações, R$ 14 para ligar para celulares Claro e R$ 1 para qualquer chamada. O valor do chip também é convertido para ligações, no pré-pago, para quem mudar para a Oi.Custará R$ 20. No pós-pago, o valor é o mesmo e não é incluído nas chamadas. Já na Vivo e na Aeiou, o chip será gratuito para qualquer cliente que transferir o número. Segundo ambas empresas a ação é promocional, mas não tem data para terminar. F.S.