Empresas nos EUA têm ações suspensas em caso de spam Na semana passada, a SEC-Securities Exchange Comission, órgão regulatório do mecado de ações, equivalente à CVM brasileira, suspendeu as negociações em bolsa das ações de 35 companhias por conta de um esquema envolvendo spam. No caso, golpistas teriam inflado o valor das ações destas empresas (lucrando com isso) por meio do envio massivo de mensagens contendo informações supostamente privilegiadas. A valorização súbita, associado a mais de 100 milhões de mensagens de spam, chamou a atenção das autoridades norte-americanas. Para completar o esquema, os golpistas invadiram serviços online de negociação de ações usando contas e logins roubados, fazendo a compra destas ações e causando uma valorização artificial inicial, o que alimentou os boatos difundidos nas mensagens de spam. Em seguida, no pico da valorização, os golpistas vendiam as ações no mercado, embolsando o lucro. Estimativas divulgadas pela SEC dão conta de que o esquema teria rendido mais de US$ 2 milhões em transações realizadas desde fevereiro deste ano.