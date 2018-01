Empresas nos EUA vão implantar chip em doentes crônicos As empresas de saúde Horizon Blue Cross e Blue Shield, ambas de Nova Jersey, nos EUA, iniciarão os testes com implantes em pacientes sofrendo de doenças crônicas. No caso, um pequeno microchip monitorará o status dos pacientes, provendo informações a equipes medicas e de emergência para evitar erros médicos. O projeto será realizado em conjunto com o centro médico da Universidade de Hackensack, e contará com 280 pacientes que terão o microchip com dados médicos e que poderão ser consultados caso o paciente fique incapacitado de se comunicar por conta de seu estado de saúde. O componente, do tamanho de um grão de arroz, sra implantado no braço direito dos pacientes, pouco acima do cotovelo, e a esperança é que seu uso evite testes clínicos repetidos, reações alérgicas e erros de diagnóstico. Os chips utilizados serão fornecidos pela VeriChip, empresa que fabrica os componentes e os aparelhos de leitura.