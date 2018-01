Empresas poderão avaliar Office 2007 por 2 meses Os integradores e fabricantes de PCs poderão dar uma ´amostra grátis´ do novo Office 2007 para seus clientes em pequenas e médias empresas por meio do programa Office Ready, criado pela Microsoft para estimular as vendas da próxima edição do pacote de automação de escritórios da empresa. Pelos termos do programa, o software virá pré-instalado em novos computadores e os interessados poderão usar o pacote de aplicativos por dois meses, depois do que deverão decidir se adquirem ou não as licenças do aplicativo. O programa compreende as versões Office Basic, Office Small Business e Office Professional. Segundo a Microsoft, mesmo que as empresas optem por não adquirir as licenças, ainda poderão salvar e editar documentos, embora fiquem impedidos de criar novos arquivos. A expectativa é de que o novo Office seja lançado para clientes corporativos até o final do ano e para usuários finais a partir de 2007.