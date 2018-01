Empresas querem adiar planos de cobrança para telefonia fixa As concessionárias de telefonia fixa querem que entre em vigor neste ano apenas um dos dois planos propostos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para mudar a forma de cobrança da telefonia fixa, que passará de pulso para minuto, provavelmente ainda neste ano. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), José Fernandes Pauletti, as empresas ainda vão formalizar o pedido à Anatel. A idéia da Agência é começar a implantar a mudança no segundo semestre, começando pelas grandes cidades. Com isso, a forma de cobrança na conta de telefone ficará mais clara porque o cliente vai receber uma lista das ligações locais, com a duração e o custo de cada uma delas, como já ocorre com os interurbanos. A Anatel, no entanto, propôs dois novos planos de tarifação, obrigando as empresas a implantarem duas novas formas de cobrança. Pauletti avalia que além de causar confusão para o cliente, a entrada em vigor dos dois planos simultaneamente vai provocar um custo operacional grande para as empresas. "Queremos facilitar o entendimento do consumidor, com um plano só, para que ele possa comparar com o antigo", disse o presidente da Abrafix, que participou do 6º encontro Telesíntese, seminário que discute formas de financiamento para a universalização dos serviços de telecomunicações. Pela proposta das companhias, primeiro entraria em vigor o chamado plano alternativo, que é muito parecido com a forma atual de fazer cobrança, e, depois de cinco meses, entraria o plano básico, que vai beneficiar quem faz chamadas curtas, de até três minutos. Segundo Pauletti, para as empresas, não vai haver diferença na arrecadação.