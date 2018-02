Empresas são herança do Projeto Xylella

Há dois meses surgiu a primeira empresa da América Latina que oferece sequenciamento completo de genomas, além de outros serviços relacionados à análise de DNA e de expressão gênica. Chama-se Helixxa e fica em Campinas, a 85 quilômetros de São Paulo. O empreendimento deverá ajudar empresas brasileiras e institutos de pesquisa que, sem acesso a plataformas de última geração, precisam enviar amostras de material biológico para serem sequenciados fora do País.

A Helixxa representa também um fruto indireto do projeto de sequenciamento da bactéria Xylella fastidiosa. O pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e fundador da Helixxa, João Bosco Pesquero, também participou do Projeto Xylella. "Hoje, com as novas tecnologias, poderíamos sequenciar a Xylella em três dias por R$ 3 mil", compara Pesquero. "Na época, gastamos US$ 15 milhões e quase três anos."

A poucos metros da Helixxa, há outras três empresas que também devem sua origem, direta ou indiretamente, ao genoma da Xylella.

Não por acaso, a empresa Allelyx - iniciativa voltada para o desenvolvimento de plantas agrícolas geneticamente modificadas - recebeu seu nome da inversão das letras que formam o nome da bactéria. A Allelyx foi fundada por cinco pesquisadores que participaram do Projeto Xylella. Já a CanaVialis realiza melhoramento genético de cana-de-açúcar sem o recurso à transgenia. A Amyris, por sua vez, utiliza leveduras geneticamente modificadas para produzir diesel, ao invés de álcool, a partir do açúcar.

Na origem das três empresas está o trabalho do biólogo Fernando Reinach, idealizador do sequenciamento da Xylella. Ele deixou o cargo de pesquisador na Universidade de São Paulo (USP) para dirigir a Votorantim Novos Negócios, empresa que financiou as três iniciativas. "A ideia era investir em uma área em que o Brasil possui uma liderança indiscutível: biocombustíveis", diz Reinach, colunista do Estado.

Em novembro de 2008, o Grupo Monsanto adquiriu a Allelyx e a CanaVialis por US$ 290 milhões. As duas empresas tornaram-se o principal polo de pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis da Monsanto.

"Esse foi outro resultado muito positivo do Projeto Xylella: a criação de empresas de desenvolvimento tecnológico, algo raro no Brasil", aponta José Fernando Perez, que era diretor científico da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) durante o projeto.

Perez foi professor do Instituto de Física da USP. Decidiu investir na biotecnologia. Em 2004, deixou a diretoria científica da Fapesp e participou da criação da Recepta Biopharma. A empresa, associada ao Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, desenvolve anticorpos monoclonais para tratamento de tumores. Já tem ótimos candidatos em testes clínicos.

Gargalo. O pesquisador da Unicamp Paulo Arruda, que participou da criação da Allelyx, sublinha a necessidade de criar mecanismos para tornar mais comum a criação de empresas de desenvolvimento científico a partir de pesquisas acadêmicas. Ele também alerta para um possível gargalo nas pesquisas envolvendo DNA no País: a bioinformática.

João Meidanis, que coordenou a rede computacional do Projeto Xylella ao lado de João Carlos Setubal, criou uma empresa de bioinformática chamada Scylla, pioneira no País. Mas acredita que os estudantes de computação só manifestarão interesse por bioinformática quando a demanda refletir uma valorização dos profissionais, com remuneração mais alta.

"O salário em outras áreas da computação ainda é mais atraente", afirma. Anamaria Camargo, do Instituto Ludwig, acredita que um bom caminho seria treinar profissionais da biologia nas ferramentas computacionais.

João Kitajima, que também auxiliou na bioinformática do Projeto Xylella, participa hoje da criação de uma área de bioinformática no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. O hospital adquiriu um sequenciador que deverá entrar em funcionamento até o próximo mês. Luiz Vicente Rizzo, superintendente da instituto, afirma que o equipamento poderá ser usado também por pesquisadores de universidades.