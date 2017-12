Empresas usam Ebola para dar golpe em investidores nos EUA, diz órgão regulador Os reguladores do mercado de capitais dos Estados Unidos suspenderam nesta quinta-feira as negociações no mercado de balcão de ações de quatro pequenas empresas que diziam estar trabalhando no desenvolvimento de produtos para prevenir ou tratar o vírus do Ebola, e alertaram investidores a ficarem atentos a fraudes similares.