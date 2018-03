Empresas vão a júri por queda do voo AF-447 A Justiça da França informou nesta quarta-feira, 2, a familiares de vítimas do voo AF-447 que encerrou a investigação sobre as causas do acidente no voo da Air France Rio-Paris. Segundo os juízes de instrução do caso, Air France e Airbus serão levadas a julgamento pelo Tribunal Correcional de Paris por homicídio involuntário. Na prática as empresas vão responder pelo acidente ocorrido no Atlântico em 31 de maio de 2009, que deixou 228 mortos.