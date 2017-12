Empurrada aos trilhos, mulher perde o braço no Metrô Sé Uma mulher teve o braço direito amputado após cair nos trilhos do Metrô na Estação Sé na manhã desta terça-feira, 25. Testemunhas informaram a polícia que um homem, que aparentava ter distúrbios mentais, empurrou a encarregada Maria da Conceição de Oliveira aleatoriamente e saiu correndo "com um sorriso no rosto". O caso foi registrado na Delegacia do Metropolitano (Delpom).