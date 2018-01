Encantos no vidro de azeite Os extravirgens comuns que nos desculpem, mas azeite aromatizado é bem mais instigante. Há qualquer coisa de misterioso e divertido em adivinhar o que está ali dentro. E há ao menos um bom motivo para pensar em azeites aromatizados como presente de fim de ano: eles são fáceis de fazer. Você pode usar um comum, mas o extravirgem é mais suave (acidez abaixo de 0,8%). No mais, arme-se de um bom pilão (prefira o de pedra, já que o de madeira guarda os aromas da maceração anterior) e misture o que tiver à mão, sem medo. Sabrina Jeha, do viveiro Sabor de Fazenda (tel. 3631-4915), explica que, quando temperados com ervas frescas, os azeites ficam rançosos após sete dias. Com ervas secas, o consumo é longevo (mais de um mês) e o intervalo ideal até o consumo, de dez dias. Para o de ervas frescas, hortelã e orégano são boas pedidas. No de ervas secas, vão bem zimbro, cardamomo, pimenta rosa e alecrim. Os vidros precisam estar impecavelmente limpos para receber os azeites. Do contrário, estes correm o risco de mofar. Para esterilizar é só mergulhar cada um em água fervente por cinco minutos. Em seguida, levar ao forno preaquecido por dez minutos a 200°C e deixar de um dia para o outro, ou, ao menos, por duas horas. Veja também: Receita, passo a passo, de azeite de ervas secas, de Sabrina Jeha Com o limoncello até a nonna fica alegrinha Estrelinhas de manteiga Antes azedo, agora doce Um trabalho valioso e doce Pimenta de morder Ela é a cara do Natal DELICADEZAS À PARTE O atrevimento começou na escolha do vidro. Corri atrás de um modelo vistoso, de boca estreita e base larga. Pinta de azeite "inteligente". Nessa aventura, fiquei feliz por descobrir mais um oásis das compras na Rua Tabatinguera, ponto exclusivo de lojas de vidrinhos e vidrões para todo tipo de necessidade. Em casa, sempre há um vasinho com hortelã, manjericão e orégano. Resolvi apostar nesses poucos e bons. Fui, então, para o desafio do forno. O vidro mais melindroso, justamente o da pose intelectual, quase não suportou o calor. Parte dele ficou meio dilatada, nada que comprometesse. Lição do dia: evite recipientes muito delicados. O preparo foi fácil. Reduzi a hortelã da receita e usei mais manjericão. O pilão de madeira não fez feio. Com o resto do cardamomo e da pimenta-rosa e um ramo de alecrim seco, preparei outro azeite. Estou esperando para prová-lo. O visual promete.