Encerrada manifestação pacífica em Taboão da Serra O protesto que reuniu cerca de mil pessoas em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, foi encerrado, segundo a Polícia Militar. Depois de bloquear a Rodovia Régis Bittencourt por alguns minutos e seguir para as imediações do Shopping Taboão, que chegou a ser fechado temporariamente por motivos de segurança, o grupo se dispersou. Não houve confrontos com a PM. O grupo reivindica melhorias nas condições se transporte e moradia do município.