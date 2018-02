Enchentes obrigam famílias a deixar casas no RS A cheia dos rios forçou dezenas de pessoas a deixarem suas casas desde sábado, na metade sul do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, o Rio Ibirapuitã subiu 8,4 metros acima do nível médio e forçou 11 famílias a procurarem abrigo em casas de parentes e amigos. Em Dom Pedrito, o rio Santa Maria subiu cinco metros. Quatro famílias tiveram de sair de suas residências.