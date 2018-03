Enchentes provocam emergência no Equador

O governo do Equador liberou US$ 25 milhões para trabalhos de emergência e envolveu as Forças Armadas no auxílio aos milhares de pessoas afetados pelas enchentes que atingiram o país. Mais de um mês de chuvas fortes transformaram a paisagem no Equador e afundaram o país inteiro em estado de emergência. Deslizamentos e inundações em todo o país já deixaram pelo menos três mortos e mais de 3,5 mil desabrigados, segundo o governo equatoriano. "Determinamos a mobilização de todo o pessoal disponível das Forças Armadas e da polícia", disse o presidente equatoriano, Rafael Corrêa. "Eles vão atuar ao lado dos serviços de emergência locais e nacionais", acrescentou. "A prioridade é conseguir o máximo de barcos possível para resgatar aqueles que estão isolados em regiões de difícil acesso." No entanto, alguns dizem que o socorro vai chegar tarde demais, já que, para grande parte dos desabrigados que perderam tudo, só resta esperar as águas voltarem a baixar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.