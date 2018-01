Enciclopédia da Vida estréia na web, de graça e confiável

As primeiras 30 mil páginas da Enciclopédia da Vida (Encyclopedia of Life, EOL, em inglês) já estão na internet, o primeiro passo de um projeto que pretende catalogar na rede aproximadamente 1,8 milhão de espécies de seres vivos do planeta. O link para acessar a EOL é www.eol.org. Quem gere a Enciclopédia da Vida é uma secretaria do Instituto Smithsonian, em Washington, em colaboração com dezenas de centros de pesquisa científica em todo o mundo. É algo como a Wikipedia da natureza, aberta a todos, mas controlada por especialistas. A idéia é que, em dez anos, por volta de 2017, a EOL seja "uma referência na rede e fonte de dados sobre cada uma das 1,8 milhão de espécies nomeadas e conhecidas na Terra, assim como aquelas a descobrir", afirmam os responsáveis pelo projeto no site. "A EOL será usada como ferramenta de pesquisa e aprendizagem para cientistas, educadores, estudantes e toda a comunidade para entender melhor o planeta que habitam", asseguram. Exemplo disso são os termos científicos usados pela enciclopédia; o Ursus maritimus, conhecido por urso polar, ou a Oryza sativa (nome científico do arroz) são alguns dos verbetes já disponíveis. A enciclopédia traz informações sobre habitat, genética e biologia molecular, assim como outras fontes e referências à espécie na literatura especializada ou na própria internet. Jim Edwards, diretor-executivo do projeto, e E. O. Willson, professor da Universidade Harvard e ideólogo da EOL, acreditam que a "Wikipedia da natureza" facilitará a colaboração entre a comunidade científica e abrirá portas para numerosos avanços na biologia: "Cremos que manter uma enciclopédia sobre todas as espécies permitirá a aparição de novos estudos, projetos e até empresas".