Encomenda gigante de memória flash é prenúncio de novo iPod? Segundo divulgado pelo site Digitimes, a Apple teria feito grandes encomendas de chips de memória flash aos fabricantes Samsung e Hynix Semiconductor. Analistas do mercado indicam que a empresa pode ter feito isso apenas para aproveitar o baixo preço destes componentes no mercado internacional, ou então, a hipótese mais provável aponta para um novo modelo do iPod nano, o tocador digital da fabricante que usa chips de memória em lugar de um disco rígido para estocar as canções. O nano, cujo maior modelo tem 4 GB de capacidade (suficiente para cerca de 1000 músicas), poderia ganhar versões com 6 e 8 GB. Diferente dos iPods ´regulares´, que são um pouco maiores e que têm grande capacidade (o modelo mais parrudo hoje tem 60 GB), os modelos que usam memória flash não utilizam partes móveis, ou seja, são mais apropriados para uso em movimento como em corridas ou outras atividades físicas.