Encomendas no 2o trimestre melhor que esperado -- CEO Intel

Ele disse a investidores que as vendas do segundo trimestre dependem nos resultados de junho mas "até agora, tudo bem". Foram seus comentários, que levaram as ações da maior fabricante de chips subirem até 4 por cento após o fechamento da bolsa.

"Estamos na metade do segundo trimestre", disse Otellini. "Em termos de nosso padrão de encomenda e nosso padrão de faturamento, estamos um pouquinho melhores do que esperávamos."

No mês passado, Otellini havia afirmado que o pior havia passado para o setor de tecnologia, bastante afetado pela crise, mas suas ações caíram com diretores dizendo que a economia incerta ainda os impedia de apresentar uma perspectiva mais detalhada.

A Intel, que controla 80 por cento do mercado de microprocessadores, é vista como uma referência para a indústria de PCs e tecnologia. Mas ela tem enfrentado dificuldades com a crise econômica, fechando fábricas e cortando 1,400 empregos desde o último trimestre de 2008.

(Reportagem de Clare Baldwin e Alexei Oreskovic)